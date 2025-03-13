Житель Москвы арестован за стрельбу из пневматики после конфликта с подростками

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Солнцевский суд Москвы арестовал на два месяца жителя города, который стрелял из пневматического пистолета после конфликта с подростками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

По данным столичного главка МВД, 8 марта в районе дома № 9 по Боровскому проезду между арестованным и несовершеннолетними, выгуливавшими собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, несколько раз выстрелил в воздух из пневматического пистолета.

Пострадавших не было, позже стрелявшему предъявили обвинение в хулиганстве.

Ранее в Московской области задержали 42 человека после потасовки со стрельбой. Инцидент произошел на площади Ленина в Ногинске. Предварительно установлено, что между участниками возник конфликт. В ходе драки один из присутствующих открыл стрельбу. Одному человеку понадобилась помощь врачей. Возбуждено уголовное дело.