Суд арестовал водителя, сбившего людей на остановке в Казани

Фото: телеграм-канал "Прокуратура ТАТАРСТАНА"

Приволжский районный суд Казани заключил под стражу до 10 мая водителя, который сбил людей на остановке в Казани. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Авария с участием арендованного "Москвича" в Казани произошла днем 10 марта. Мужчина пытался объехать автобус, но в этот момент общественный транспорт встал на остановке для высадки пассажиров. В результате водитель потерял управление и сбил людей.

11 человек пострадали, из них 9, в том числе ребенок, были госпитализированы. Состояние трех доставленных в больницу граждан оценивалось как тяжелое, остальных – средней степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения. Водитель объяснял, что врезался в остановку якобы из-за приступа.

Позже суд арестовал мужчину на 15 суток за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача. В его биоматериале были найдены следы амфетамина и марихуаны. При этом водителя до этого не раз привлекали к ответственности за потребление психотропных веществ.

