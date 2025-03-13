Сбившего людей на остановке в Казани подозревают в подделке документов

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Водителя, который сбил людей на остановке в Казани, подозревают в подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, злоумышленник использовал поддельную справку о медосвидетельствовании от психиатра-нарколога. В связи с этим ему будет предъявлено обвинение в изготовлении и обороте поддельных документов. Следователи планируют в ближайшее время получить экспертизу по степени тяжести вреда, причиненного пострадавшим.

Мужчина, находясь за рулем арендованного "Москвича", въехал в остановку в Казани днем 10 марта. Он пытался объехать автобус, который остановился для высадки пассажиров. Однако водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на людей.

В результате 11 человек получили травмы, из них 9 человек, включая ребенка, были доставлены в больницу. Состояние трех госпитализированных оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения.

В правоохранительных органах сообщили, что водитель не раз привлекался к ответственности за потребление психотропных веществ. При этом сам он сообщал, что потерял контроль над машиной из-за приступа. Однако в его биоматериале были выявлены следы амфетамина и марихуаны. В связи с этим суд арестовал мужчину на 15 суток.

