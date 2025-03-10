Минздрав: трое пострадавших при наезде на остановку в Казани находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "ЧП КАЗАНЬ ТАТАРСТАН НОВОСТИ"

Трое пострадавших в результате наезда водителя такси на автобусную остановку в Казани находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС

Помощник министра подтвердил, что всего при ДТП пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Двоим из них помощь оказана амбулаторно. Для всех потерпевших проведут телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

В свою очередь, в правоохранительных органах заявили, что водитель, въехавший в остановку в Казани, неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление психотропных веществ.

Авария в Казани произошла днем 10 марта. Автомобилист пытался объехать автобус и врезался в остановку, наехав на находящихся рядом с ней людей. Сообщалось, что он якобы уснул за рулем.

В отношении водителя, въехавшего в остановку в Казани, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Авария случилась, когда он следовал по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского. В результате пострадали люди, которые в тот момент выходили из автобуса.