Дело о нарушении ПДД возбуждено против въехавшего в остановку в Казани водителя

Фото: телеграм-канал "Прокуратура ТАТАРСТАНА"

Против водителя, въехавшего в остановку в Казани, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ПДД), которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Также в ведомстве раскрыли детали произошедшего. Водитель находился за рулем арендованного автомобиля "Москвич". Авария произошла, когда он следовал по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского. В результате пострадали люди, которые в тот момент выходили из автобуса.

"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в ведомстве.

В свою очередь, РИА Новости выяснило в МВД, что водитель автомобиля направлен на медосвидетельствование.

Авария произошла днем 10 марта. Автомобилист пытался объехать автобус и врезался в остановку, наехав на находящихся рядом с ней людей. По версии СМИ, он якобы уснул за рулем.

В результате ДТП травмы получили 11 человек. Из них девять были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще двум пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Среди пострадавших также был ребенок в возрасте 12 лет.