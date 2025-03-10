Момент аварии в Казани попал на видео

Видео: телеграм-канал "Регион116 Казань | Region116 Kazan"

Момент наезда автомобиля такси на остановку в Казани попал на видео.

Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале "Регион116 Казань | Region116 Kazan", машина врезалась в толпу, после чего столкнулась с впереди стоящим автобусом.

Водитель, устроивший ДТП, сказал, что якобы уснул за рулем, передали в СМИ.

ДТП в Казани произошло днем 10 марта. По версии следствия, автомобилист пытался объехать автобус и врезался в остановку, наехав на находящихся рядом с ней людей.

В результате аварии пострадали 11 человек, девять из них доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Кроме того, среди пострадавших есть 12-летний ребенок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.