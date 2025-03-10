10 марта, 12:44Происшествия
СК возбудил дело после наезда автомобиля на остановку в Казани
Фото: телеграм-канал "Казань на максималках"
Уголовное дело возбуждено после наезда машины на остановку в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Татарстан.
Следствие установило, что водитель такси пытался объехать автобус и врезался в остановку, наехав на стоящих рядом с ней людей.
По факту произошедшего заведено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Сейчас следовали проводят мероприятия по выявлению всех обстоятельств случившегося.
ДТП в Казани произошло 10 марта. В результате ЧП пострадали 11 человек, из них 9 граждан были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Еще двоим госпитализация не потребовалась, уточнили в Минздраве Татарстана. Кроме того, в числе пострадавших есть 12-летний ребенок. Он доставлен в больницу.