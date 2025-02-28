Автобус попал в ДТП в Санкт-Петербурге

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Автобус попал в аварию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 28 февраля примерно в 15:23 на Варшавской улице. Правоохранители выдвинулись на место происшествия. Они выяснят число пострадавших, а также установят обстоятельства ДТП.

По данным местных СМИ, автобус врезался в остановку. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Накануне два человека погибли в ДТП с автомобилем, который влетел в остановку общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Инцидент случился в Сормовском районе.

Отмечалось, что водитель каршеринга ехал по улице Землячки, но внезапно машина опрокинулась, а после транспортное средство задело автобусную остановку. Прокуратура Нижегородской области проконтролирует выяснение обстоятельств ДТП.

