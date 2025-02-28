28 февраля, 13:39Происшествия
Хинштейн назвал плохую видимость причиной ДТП под Курском
Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"
Предварительной причиной ДТП с 12 автомобилями, которое произошло утром 28 февраля в Курской области, названа плохая видимость. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал врио губернатора региона Александра Хинштейна.
По предварительным данным, машины столкнулись в результате плотного тумана. При этом шесть из этих транспортных средств оказались грузовыми. В настоящий момент на месте происшествия работают все оперативные службы, а также ведутся следственные действия, отметил врио губернатора.
Авария произошла в 08:20 по московскому времени в Курском районе. В результате случившегося погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, их госпитализировали.
Хинштейн уточнял, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще у троих человек врачи диагностировали легкие повреждения. Их доставили в Курскую областную больницу, а на место происшествия направили врио министра здравоохранения Курской области Екатерину Письменную, чтобы она по необходимости оказала дополнительную помощь.
Врио губернатора также пообещал, что власти области окажут всю необходимую помощь родственникам погибших.
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