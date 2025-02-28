В Курской области четыре человека погибли в массовом ДТП

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

В Курской области произошло массовое ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.

Авария произошла в 08:20 по московскому времени в Курском районе. Кроме погибших, в результате ДТП пострадали пять человек – их госпитализировали. Личности погибших и потерпевших устанавливаются.

Между тем два человека погибли в ДТП с автомобилем, который въехал в остановку общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Водитель каршеринга двигался по улице Землячки, но в какой-то момент допустил опрокидывание автомобиля. Затем машина задела автобусную остановку, из-за чего двое погибли и еще пятеро получили ранения.

Ранее два человека погибли и еще один пострадал в результате ДТП с BMW на трассе М-11 в Конаковском районе Тверской области. На 140-м километре дороги иномарка столкнулась с Citroёn, после чего врезалась в ограждение.