Автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина на автомобиле сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительным данным, ЧП случилось, когда 26-летняя женщина, управляя Audi, двигалась по Центральной улице в поселке Птичное. В результате девочку отбросило на другой автомобиль, следовавший во встречном направлении. После аварии ребенка госпитализировали.

"Ее здоровью причинен тяжкий вред", – говорится в сообщении.

Прокуратура ТиНАО взяла на контроль привлечение водителя к ответственности по статье 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим

автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее автомобилист сбил пешеходов в Екатеринбурге. В результате скончался мужчина 1985 года рождения, еще трое пострадавших, в том числе женщина с ребенком, доставлены в больницу.

Между тем водитель "Газели" насмерть сбил двух пешеходов на 52-м километре Старосимферопольского шоссе. Он наехал на мужчину и женщину, которые двигались в попутном направлении по краю проезжей части. В результате оба скончались на месте.

