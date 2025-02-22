22 февраля, 18:58Происшествия
Автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Женщина на автомобиле сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
По предварительным данным, ЧП случилось, когда 26-летняя женщина, управляя Audi, двигалась по Центральной улице в поселке Птичное. В результате девочку отбросило на другой автомобиль, следовавший во встречном направлении. После аварии ребенка госпитализировали.
"Ее здоровью причинен тяжкий вред", – говорится в сообщении.
Прокуратура ТиНАО взяла на контроль привлечение водителя к ответственности по статье 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").
Ранее автомобилист сбил пешеходов в Екатеринбурге. В результате скончался мужчина 1985 года рождения, еще трое пострадавших, в том числе женщина с ребенком, доставлены в больницу.
Между тем водитель "Газели" насмерть сбил двух пешеходов на 52-м километре Старосимферопольского шоссе. Он наехал на мужчину и женщину, которые двигались в попутном направлении по краю проезжей части. В результате оба скончались на месте.
Массовая авария произошла на внутренней стороне МКАД