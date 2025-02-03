Два человека погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "МЧС Ленинградской области"

Два человека погибли и еще 13 получили различные травмы в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика в Ленинградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло на 135-м километре трассы ФАД А-180 в Кингисеппском районе. Сотрудники МЧС принимали участие в ликвидации последствий аварии. Все пострадавшие в столкновении были госпитализированы.

Ранее сообщалось о смертельной аварии, которая произошла на трассе в Тюменской области. Здесь столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, один из участников инцидента выехал на встречную полосу.

В результате погибли три человека, в том числе ребенок. Еще шесть человек с травмами доставили в больницу. Позже стало известно о гибели еще одного пострадавшего ребенка.