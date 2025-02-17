Водитель BMW насмерть сбил женщину на переходе на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Автомобилист насмерть сбил женщину на переходе на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе возле дома 170А. По данным ведомства, водитель BMW наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она погибла на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП.

Ранее автомобилист сбил 89-летнюю женщину на тротуаре при выезде с подземной парковки на Большой Полянке в центре Москвы. В результате от полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

До этого машина столкнулась с грузовым поездом на участке Кресты – Сандарово Большого кольца МЖД. Водитель нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

