В Подмосковье автомобиль столкнулся с грузовым поездом

Фото: 123RF/vatelvaleriya

В Подмосковье произошло ДТП с участием грузового поезда. Об этом сообщает телеграм-канал Московской железной дороги (МЖД).

ЧП произошло на переезде, расположенном на участке Кресты – Сандарово Большого кольца МЖД около 19:00. Водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать ДТП не удалось.

"Никто не пострадал. Схода подвижного состава нет. Угрозы экологии нет", – отметили в МЖД.

Из-за ДТП было приостановлено движение поездов на участке Кресты – Сандарово, что привело к задержке двух электричек.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ, водитель и пассажиры автомобиля успели спастись.

В ведомстве уточнили, что автомобиль столкнулся с железнодорожными составами в ТиНАО. Предварительно, это был каршеринговый автомобиль. На месте работают сотрудники ГАИ.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске в районе станции "Латышская" автобус столкнулся с локомотивом. ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате ДТП никто не пострадал.

До этого два состава грузовых поездов столкнулись в Забайкальском крае. Инцидент произошел в районе перегона Бушулей – Жирекен. У одного поезда сошло с рельсов 35 вагонов, у другого – 7 вагонов, груженых углем.