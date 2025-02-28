Хинштейн: двое пострадавших в массовом ДТП под Курском находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Двое пострадавших в массовом ДТП, произошедшем в Курском районе, находятся в тяжелом состоянии, рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

При этом еще у троих человек врачи диагностировали легкие повреждения. Все пострадавшие доставляются в Курскую областную больницу, на место направлена врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная, чтобы по необходимости оказать дополнительную помощь.

Хинштейн также отметил, что постарался на месте происшествия поддержать родственников погибших. Врио главы региона также пообещал, что власти области окажут им всю необходимую помощь.

По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана, указано в сообщении.

"Каждому желаю скорейшего выздоровления, наши врачи сделают все возможное, чтобы поставить людей на ноги!" – написал Хинштейн.

Авария произошла в 08:20 по московскому времени. В результате случившегося погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, их госпитализировали.

Ранее два человека погибли в ДТП с автомобилем, который въехал в остановку общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Водитель каршеринга двигался по улице Землячки, но в какой-то момент допустил опрокидывание автомобиля. Затем машина задела автобусную остановку, из-за чего двое погибли и еще пятеро получили ранения.