Автомобиль сбил курьера на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль на северо-западе Москвы сбил курьера, нарушившего сразу несколько правил дорожного движения. Об этом сообщает столичный Дептранс.

По данным ведомства, инцидент произошел на пересечении улиц Свободы и Тушинской. Движение на месте дорожного происшествия не затруднено.

В пресс-службе департамента напомнили, что велосипедистам и пользователям самокатов на пешеходном переходе нужно обязательно спешиваться и везти велосипеды и самокаты рядом с собой.

Ранее в Дептрансе рассказывали, что главными проблемами курьеров на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности в столице являются движение по пешеходной зоне и превышение скорости. При этом с 1 марта 2025 года в РФ вступит в силу новый ГОСТ, который ограничит скорость велокурьерам до 25 километров в час.

