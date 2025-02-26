Москвич лишен прав на 1,5 года за езду на электросамокате в нетрезвом виде

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Москвич лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года за езду на электросамокате в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Мировой судья судебного участка № 306 столичного района Северное Измайлово признал Жияншу Ималетдинова виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ и назначил ему, помимо лишения прав, штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее на Чермянской улице в столице столкнулись два курьера на электровелосипеде. Один из них скончался.

Уточнялось, что один из участников ДТП выехал на встречную полосу, из-за чего и случилась авария. Мужчину обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Дело направлено в суд.

