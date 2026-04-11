Иран пригрозил США серьезным ответом в случае обмана на переговорах

Если США будут использовать предстоящие переговоры лишь для представления и обмана, то Иран даст на это соответствующий ответ. Об этом заявил изданию Tasnim председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах.

При этом если американские представители будут готовы заключить реальное моглашение о мире и учесть права народа Исламской Республики, то Тегеран безусловно поддержит это, добавил Галибаф.

Одновременно с этим он заявил об отсутствии какого-либо доверия к Вашингтону. По его словам, опыт переговоров Ирана с американцами всегда сопровождался провалами и нарушениями договоренностей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Впоследствии Трамп вынес Ирану предупреждение, заявив о возможности уничтожения республики как цивилизации. Однако затем он принял решение отсрочить нанесение ударов по иранской инфраструктуре на две недели, согласившись на временное перемирие.

Переговоры между государствами запланированы на 11 апреля и пройдут в столице Пакистана Исламабаде.