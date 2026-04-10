Page Six: Тейлор Свифт и Трэвис Келси разослали приглашения на свадьбу

Американская певица Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси разослали приглашения на свадьбу, сообщил портал Page Six со ссылкой на источники.

В них указано, что торжество состоится 3 июля 2026 года в Нью-Йорке. По данным источника, знаменательное событие пройдет в "Большом яблоке" именно 3 июля.

СМИ уточнили, что пара хочет устроить грандиозное мероприятие в месте, способном вместить много гостей.

Келси выступает за команду Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Канзас-Сити Чифс" с 2013 года. Вместе с командой он трижды выигрывал Супербоул, а также был включен в сборную десятилетия НФЛ 2010-х годов.

Свифт – обладательница 14 премий "Грэмми". В 2024 году она попала в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов ежемесячных слушателей на платформе Spotify.

По оценкам Forbes, состояние певицы составляет 2 миллиарда долларов. Также певица получила звание самого продаваемого музыкального исполнителя 2025 года – титул ей был присвоен Международной федерацией производителей фонограмм.