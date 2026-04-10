Page Six: Тейлор Свифт и Трэвис Келси разослали приглашения на свадьбу

10 апреля, 21:02

Тейлор Свифт и Трэвис Келси разослали приглашения на свадьбу

Фото: legion-media.com/COREY SIPKIN

Американская певица Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси разослали приглашения на свадьбу, сообщил портал Page Six со ссылкой на источники.

В них указано, что торжество состоится 3 июля 2026 года в Нью-Йорке. По данным источника, знаменательное событие пройдет в "Большом яблоке" именно 3 июля.

СМИ уточнили, что пара хочет устроить грандиозное мероприятие в месте, способном вместить много гостей.

Келси выступает за команду Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Канзас-Сити Чифс" с 2013 года. Вместе с командой он трижды выигрывал Супербоул, а также был включен в сборную десятилетия НФЛ 2010-х годов.

Свифт – обладательница 14 премий "Грэмми". В 2024 году она попала в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов ежемесячных слушателей на платформе Spotify.

По оценкам Forbes, состояние певицы составляет 2 миллиарда долларов. Также певица получила звание самого продаваемого музыкального исполнителя 2025 года – титул ей был присвоен Международной федерацией производителей фонограмм.

Свадьба актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги обошлась в 6 млн рублей

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

