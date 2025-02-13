Полицейские в Сириусе первыми в РФ пересели на электросамокаты

Сотрудники отдела МВД по федеральной территории Сириус первыми в стране приступили к службе с использованием электросамокатов, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Реализован совместный проект полицейских и одного из сервисов кикшеринга, который предоставил средства индивидуальной мобильности для использования в служебной деятельности", – написала она в своем телеграм-канале.

Такой вид транспорта нужен для повышения мобильности полицейских и оперативности реагирования. Волк уверена, что электросамокаты в условиях узких улиц и загруженных дорог позволяют перемещаться быстрее, чем на автомобилях.

"Полицейские, которые будут использовать новый транспорт, прошли обучение безопасному вождению и дополнительную проверку знаний ПДД и основ эксплуатации средств индивидуальной мобильности", – отметила представитель МВД.

Если пилотный проект покажет свою эффективность, то полицейские электросамокаты могут распространить и на другие регионы страны.

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