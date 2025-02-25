В Мосгордуме предложили создать для велокурьеров медленные зоны в парках

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Депутат Мосгордумы (МГД) Екатерина Раззакова выступила с предложением создать в районных парках и скверах столицы медленные зоны для курьеров, которые передвигаются на электросамокатах и велосипедах.

"Медленные зоны включают в себя достаточно большие городские парки. Но хотелось бы, чтобы движение такого транспорта было ограничено не только скоростью, может быть, еще и знаками", – отметила депутат во время круглого стола в МГД.

По ее словам, часто курьеры на электросамокатах и велосипедах решают сократить путь через городские парки, где обычно гуляет большое количество местных жителей.

Кроме того, Раззакова обратила внимание на необходимость организации в Москве парковочных мест для курьеров служб доставок, поскольку часто они оставляют самокаты около подъездов жилых домов, а также во дворах.

Ранее руководитель проектов новой мобильности столичного Дептранса Полина Стасюк заявила, что главными проблемами курьеров на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в Москве являются движение по пешеходной зоне и превышение скорости. При этом, по ее словам, для контроля движения велокурьеров по пешеходной части в столице используются камеры.

