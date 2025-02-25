Дептранс назвал движение по пешеходной зоне главной проблемой велокурьеров

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Главными проблемами курьеров на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в Москве являются движение по пешеходной зоне и превышение скорости. Об этом в рамках круглого стола в Мосгордуме рассказала руководитель проектов новой мобильности столичного Дептранса Полина Стасюк.

"В части превышения скорости – на 1 мая мы ожидаем, что все компании установят специальные ограничительные скорости на велосипедах для того, чтобы на техническом уровне предотвратить возможные превышения", – подчеркнула она.

По словам Стасюк, для контроля движения велокурьеров по пешеходной части есть камеры.

"Это работа в части обучения курьеров, которая должна вестись на постоянной основе. И это большая совместная задача как города, так и бизнеса", – добавила она.

В России велокурьерам ограничат скорость до 25 километров в час. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 марта 2025 года. Стандарт впервые устанавливает технические требования и методы испытаний для электрических велосипедов. У них должны быть предусмотрены отдельные тормоза для переднего и заднего колес.

Кроме того, новый сезон проката электросамокатов в Москве будет запущен по новым правилам. С 2025 года будут усилены меры безопасности. Чтобы исключить возможность аренды детьми или подростками, в городе введена система верификации через Mos ID.

