Велокурьерам в России ограничат скорость до 25 км/ч

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В России велокурьерам ограничат скорость до 25 километров в час. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 марта 2025 года, пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Как отметили в ведомстве, стандарт впервые устанавливает технические требования и методы испытаний для электрических велосипедов.

"Максимальная скорость электровелосипеда, достигаемая при использовании электродвигателя, не должна превышать 25 километров в час. Кроме того, транспортное средство должно быть оборудовано как минимум двумя независимо управляемыми тормозными системами", – пояснили в пресс-службе.

По новым правилам у электровелосипедов должны быть предусмотрены отдельные тормоза для переднего и заднего колеса. Также они должны оборудоваться автоматическими устройствами ограничения скорости с возможностью определения координат посредством глобальной навигационной спутниковой системы.

Кроме того, ГОСТ включает в себя четкие критерии, которые позволяют отделить электровелосипеды от мопедов.

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