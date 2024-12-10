"Коммерсант": зарплата курьеров в Москве может вырасти до 300 тысяч рублей

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Зарплата пеших курьеров в Москве к Новому году может вырасти до 300 тысяч рублей, а доставщики с водительскими правами могут получить до 400 тысяч. Об этом со ссылкой на экономистов сообщает "Коммерсант".

В материале отмечается, что в Москве наблюдается серьезная нехватка кадров, сервисы доставки опубликовали 15 тысяч вакансий только на платформе HeadHunter.

"В ближайшие три недели будет острый дефицит кадров. Условно "Яндекс", Ozon, "Самокат" довольно сильно выгребают рынок. И из-за этого он как раз и растет", – поделился глава департамента логистических продуктов компании СДЭК Николай Пахомов.

Эксперты отмечают, что сервисы в сезон высокого спроса перекупают курьеров, предлагая до 20 % к окладу, а за мотивационные программы, как например, "приведи друга", в Москве уже платят в среднем до 50 000 рублей.

Ранее директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что популярность сервисов доставки и рост числа курьеров и упаковщиков может создать проблемы для экономики России. По его мнению, сервисы доставки требуют большого количества трудовых сил и ресурсов, и в этой области заняты миллионы здоровых людей, в которых нуждаются другие секторы экономики.