Минпромторг назвал курьеров причиной возможных проблем для экономики России

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Популярность сервисов доставки и рост числа курьеров и упаковщиков может создать проблемы для экономики России, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

Сервисы доставки требуют большого количества трудовых сил и ресурсов. В этой области заняты миллионы здоровых людей, в которых нуждаются другие секторы экономики. Так, в настоящий момент в отрасли работают 1,5 миллиона курьеров и около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и прочих сотрудников доставки, подчеркнул представитель ведомства.

"Убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока еще секторов экономики либо тех секторов, которые могут расти. Например, производство – сейчас идеальные условия были бы, если бы не определенные банковские вещи, – для роста экономики, но не хватает трудовых ресурсов", – цитирует Кузнецова РБК.

В дальнейшем, если власти никак не повлияют на ситуацию, когда курьер, работающий в Москве, зарабатывает больше, чем профессор из университета, некоторые из еще рентабельных сегментов российской экономики могут перейти в разряд нерентабельных, считает он.

По мнению Кузнецова, на ситуацию также негативно влияет тот факт, что сотрудниками сервисов доставки часто становятся самозанятые с полагающимися ими налоговыми льготами. В связи с этим остается открытым вопрос будущих пенсий и последствий для экономики.

Между тем объем платных услуг в Москве с января по сентябрь 2024 года достиг почти 3 триллионов рублей, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В секторе услуг для населения, включая ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, а также услуги химчистки, наблюдается рост оборота на 8,7%. Общий объем составил 187 миллиардов рублей.

