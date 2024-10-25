Более чем в 3 раза увеличилось число заказов через "Московский постамат" с начала года

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Количество заказов в рамках проекта "Московский постамат" выросло более чем в 3 раза с начала 2024 года, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Так, с момента открытия сервиса, который позволяет удобно и безопасно доставлять товары, горожане получили свыше 235 тысяч заказов. За полгода текущего года это число составляет 58 тысяч, а с июля по сентябрь граждане получили свои заказы свыше 63 тысяч раз.

"Московский постамат" использует только проверенных курьеров, а за ячейками следят видеокамеры. В настоящее время можно оформить доставку не только из крупнейших российских маркетплейсов, но и от сервиса аренды техники и строительных инструментов. В скором времени можно будет получать одежду и обувь из химчистки, а также технику из сервисных центров.

Кроме прочего, пользователи могут забирать заказы в любое удобное для них время. По статистике, 20% посылок забираются после 22:00. В настоящее время в Москве существует свыше 900 таких постаматов, но их сеть активно расширяется, распространяясь на подъезды жилых домов, дворы, остановки общественного транспорта и места досуга.

В 2024 году к "Московскому постамату" присоединились более 100 столичных учреждений культуры, включая библиотеки, ДК, музыкальные школы и культурные центры. Больше всего таких учреждений находятся в ВАО, ЗАО, ЮВАО и ЮЗАО.