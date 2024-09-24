Город окажет поддержку участникам проекта "Московский постамат"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Город выделил гранты для столичных предпринимателей, которые занимаются установкой устройств сети "Московский постамат". Сервис был создан для комфортного и безопасного получения заказов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На гранты могут претендовать представители малого и среднего бизнеса. Максимальный размер поддержки составит 50% от произведенных и документально подтвержденных затрат на установку постамата, однако не более 85 тысяч рублей.

Для участников Агентства инноваций действуют особые условия. Они вправе получить компенсацию за любое число постаматов. Согласно правилам, предприниматель также может претендовать на возмещение средств за установку устройств.

Для получения гранта необходимо подать заявку в Агентство инноваций Москвы через платформу i.moscow.

С помощью данного сервиса уже более 53 тысяч горожан сделали свыше 180 тысяч онлайн-заказов. В скором времени москвичи смогут возвращать товары, получать через постамат книги из библиотеки, одежду и обувь из химчистки, а также технику из сервисного центра.

"Московский постамат" насчитывает более 900 устройств, которые находятся в домах, дворах, в культурных и бизнес-центрах, на остановках, в библиотеках и домах культуры.

Ранее столичный Дептранс совместно с крупными компаниями доставки подготовил единый стандарт работы московских курьерских служб. Курьеры должны соблюдать скоростной режим (25 километров в час). На улицах с пешеходным движением, скверах, парках и в других медленных зонах необходимо замедляться до 5–15 километров в час. Также курьерам перед началом поездки важно убедиться в исправности транспортного средства.

