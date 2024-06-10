Дептранс Москвы выпустил памятку для курьеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный Дептранс совместно с крупными компаниями доставки подготовил единый стандарт работы московских курьерских служб. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В департаменте рассказали, что в столице свыше 100 тысяч курьеров работают на электросамокатах и велосипедах. За день они выполняют порядка 500 тысяч заказов. В связи с этим Дептранс разработал памятку, чтобы сделать поездки курьеров безопаснее. Теперь в Москве есть общие требования к проверке личности и документов сотрудников, внешнему виду, транспорту и соблюдению ПДД.

Согласно единому стандарту курьеры должны соблюдать скоростной режим (25 километров в час). На улицах с пешеходным движением, скверах, парках и в других медленных зонах необходимо замедляться до 5–15 километров в час.

Также курьерам перед началом поездки важно убедиться в исправности транспортного средства. Оно должно быть без ржавчины и повреждений, оснащено корзиной для закрепления сумки на задней части. Кроме того, у транспорта должна быть исправная тормозная система и идентификационный номер.

В Дептрансе подчеркнули, что на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ) можно ездить:



по велоинфраструктуре;

по правому краю проезжей части (СИМ могут ездить там, где скорость ограничена до 60 километров в час);

по обочине;

по тротуару или пешеходной дорожке.

Более того, курьеры должны переходить дорогу пешком, а велосипед или СИМ везти рядом.

В Дептрансе напомнили, что специалисты внимательно следят за соблюдениям правил вождения. Так, Госавтоинспекция проводит регулярные проверки, а сотрудники Центра организации дорожного движения непрерывно контролируют дорожную обстановку в режиме онлайн по камерам.



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В апреле текущего года руководитель Дептранса Максим Ликсутов рассказал о вводе в Москве единого стандарта работы курьерских служб. Он подчеркивал, что информация о курьере должна отражаться в его цифровом профиле. При этом единый стандарт должен быть внедрен в три этапа: первый – с 15 мая, второй – с 1 октября, третий – с 1 мая 2025 года.