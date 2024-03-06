Безопасность и комфорт: как изменится такси и каршеринг Москвы к 2030 году

В столице до 2030 года планируют увеличить автомобильный парк каршеринга и такси. Кроме того, упорядочить использование в городе средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся и электросамокаты. Также особое внимание власти уделят тому, чтобы улучшить для пешеходов доступность транспортных объектов. Рассказываем подробности обо всех изменениях.



Что ждет такси, каршеринг и СИМ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Последние 10 лет для Москвы стали периодом не только возрождения такси, но и появления каршеринга, а также различных СИМ, заявил Сергей Собянин. По его словам, на эти направления приходится значительная часть транспортной работы, которая постоянно растет.

"В период до 2030 года правительство Москвы будет поддерживать развитие такси, каршеринга, в том числе переход на экологически чистые электромобили", – сообщил мэр.





Сергей Собянин мэр Москвы Парк автомобилей каршеринга вырастет с 33 тысяч до 40 тысяч машин (+21%), а такси – c 70 тысяч до 80 тысяч (+14%).

Также власти планируют упорядочить использование СИМ в городе и работу курьеров. Все это нужно для безопасности пешеходов и их комфорта, пояснил мэр. По его словам, число ежесуточных поездок на средствах индивидуальной мобильности в будущем увеличится до 750 тысяч против сегодняшних 350 тысяч. Такой показатель можно сопоставить с потоком пассажиров на линии в метро.

"В рамках проектов благоустройства сложившихся городских кварталов и строительства новых жилых и общественных комплексов особое внимание уделим улучшению пешей доступности транспортных объектов – станций рельсового каркаса и остановок наземного городского пассажирского транспорта", – заключил Собянин.



Город – лидер транспортных инноваций

Эксперты отрасли сходятся во мнении, что столичный транспорт за последние годы сделал значительный рывок вперед. Ярким примером является городское такси. По данным Дептранса Москвы, каждый день им пользуются порядка 1,7 миллиона человек. Для безопасности пассажиров регулярно проводятся проверки сервиса. В 2023 году количество происшествий с участием машин такси снизилось на 7%. Вместе с тем число поездок за этот период увеличилось на 23 миллиона.

"За последние десять лет таксомоторные перевозки из полностью разрегулированной и стихийной системы превратились в стройную цивилизованную сферу экономической деятельности. Московское такси – это знак качества и безопасности пассажиров, ему доверяют и идет динамическое увеличение объемов перевозок", – рассказал доктор технических наук, директор Ассоциации "ТАМА" Норайр Блудян.

Активно развивается в Москве и каршеринг. Впервые он заработал в городе в 2015 году. На тот момент пользователям было доступно всего 350 авто. Сейчас же столичный каршеринг занимает лидирующую позицию в мире по количеству машин (свыше 30 тысяч авто). Более того, в парке сервисов нет ни одного транспортного средства ниже экологического класса "Евро-5". Вместе с тем горожанам доступна аренда свыше сотни электрокаров.



Эксперты также отмечают развитие сервисов аренды электросамокатов, которые горожане теперь используются не только для развлечения, но и в качестве полноценного средства передвижения на небольшие расстояния. Кикшеринг работает в столице с 2018 года. На момент запуска можно было арендовать 3 150 самокатов. Тогда горожане за сезон совершили около 100 тысяч поездок.

"В прошлом году только на арендованных самокатах горожане совершили 64 миллиона поездок, 80% из которых были с транспортной целью: самокаты арендовали, чтобы доехать от дома до метро, остановки городского транспорта, от метро до офиса или кафе", – заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов.





Александр Козлов депутат Мосгордумы Важно, что Москва – один из первых городов мира, где на законодательном уровне проработаны и прорабатываются правила безопасного передвижения на СИМ.

По мнению Козлова, через шесть лет средства индивидуальной мобильности, электрокары и велосипеды станут одним из ведущих способов передвижения по городским улицам. Особенно это касается молодого поколения. Благодаря таким изменениям также удастся снизить уровень шума, заключил депутат.

