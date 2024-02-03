03 февраля, 16:44Транспорт
В Москве число ДТП с такси снизилось на 7% в 2023 году
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Количество аварий с участием такси в Москве снизилось на 7% в прошлом году. А общее число поездок за год выросло на 23 миллиона, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Там указали, что также в 2023 году количество пострадавших в авариях с такси снизилось на 9%.
Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в 2023 году таксисты перевезли 621 миллион пассажиров, что на 37 миллионов больше, чем в 2022 году.
Также он отметил, что в городе совместно с Госавтоинспекцией принимаются меры по предотвращению аварий. При этом работа системы аналитики КСИ "АРТ" позволяет "отсеивать" недобросовестных работников, нарушающих ПДД и не проходящих медицинские и технические осмотры, и водителей с небольшим стажем, сказал он и добавил, что результатом этих действий становится повышение удобства и надежности сервиса.
Ранее сообщалось, что в столице в 2023 году число нелегальных такси и автобусов сократилось почти на 10%. Сотрудники "Организатора перевозок" регулярно проводят рейды вместе с полицейскими.
Благодаря развитию транспортной системы городу удается оставаться лидером по безопасности дорожного движения в стране.
"Безопасный город": в Москве за год сократилось количество ДТП с участием такси
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