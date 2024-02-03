В Москве число ДТП с такси снизилось на 7% в 2023 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Количество аварий с участием такси в Москве снизилось на 7% в прошлом году. А общее число поездок за год выросло на 23 миллиона, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Там указали, что также в 2023 году количество пострадавших в авариях с такси снизилось на 9%.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в 2023 году таксисты перевезли 621 миллион пассажиров, что на 37 миллионов больше, чем в 2022 году.

Также он отметил, что в городе совместно с Госавтоинспекцией принимаются меры по предотвращению аварий. При этом работа системы аналитики КСИ "АРТ" позволяет "отсеивать" недобросовестных работников, нарушающих ПДД и не проходящих медицинские и технические осмотры, и водителей с небольшим стажем, сказал он и добавил, что результатом этих действий становится повышение удобства и надежности сервиса.

Ранее сообщалось, что в столице в 2023 году число нелегальных такси и автобусов сократилось почти на 10%. Сотрудники "Организатора перевозок" регулярно проводят рейды вместе с полицейскими.

Благодаря развитию транспортной системы городу удается оставаться лидером по безопасности дорожного движения в стране.

"Безопасный город": в Москве за год сократилось количество ДТП с участием такси