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19 декабря, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": на дорогах Москвы работают более 72 тысяч такси

"Безопасный город": на дорогах Москвы работают более 72 тысяч такси

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Значительную долю в транспортном потоке столицы занимают автомобили такси. По данным Дептранса, на данный момент на дорогах Москвы работают более 72 тысяч машин с желтыми шашечками. В преддверии праздников нагрузка на водителей только увеличивается. Чтобы поездки становились безопаснее, столичные власти выделяют компаниям субсидии на покупку новых надежных автомобилей, а сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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