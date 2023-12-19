"Безопасный город": на дорогах Москвы работают более 72 тысяч такси

Значительную долю в транспортном потоке столицы занимают автомобили такси. По данным Дептранса, на данный момент на дорогах Москвы работают более 72 тысяч машин с желтыми шашечками. В преддверии праздников нагрузка на водителей только увеличивается. Чтобы поездки становились безопаснее, столичные власти выделяют компаниям субсидии на покупку новых надежных автомобилей, а сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды.

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