Движение поездов на двух направлениях МЦД-3 изменится 19, 20 и 23 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения электричек Казанского и Ленинградского направления третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится 19, 20 и 23 декабря с 00:00 до 06:00. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что на всем диаметре сократится режим работы – поезда будут следовать с 06:00 до 00:00. Электрички с полуночи до 01:00 и с 04:30 до 06:00 отменят.

На Казанском направлении часть поездов уберут из расписания, у некоторых изменится количество остановок. Интервалы движения составов до Казанского вокзала увеличатся до 40 минут, также некоторые электрички будут курсировать только до станции Перово вместо Казанского вокзала.

На Ленинградском же направлении из-за отмены диаметральных поездов интервалы движения будут увеличены до 30 минут с 00:00 до 01:00 и с начала движения до 06:00. Отмечается, что маршруты всех электричек до Ленинградского вокзала сохранены.

В Дептрансе добавили, что на время введенных изменений будут поочередно закрываться пути между Казанским вокзалом и Перово, а также на Митькове. Это нужно для развития инфраструктуры на Казанском вокзале и Митькове, заключили в пресс-службе.

Расписание пригородных и городских поездов можно посмотреть в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайтах перевозчиков – МТ ППК и ЦППК.

Ранее сообщалось, что с 13 по 30 декабря поезда будут ходить на МЦД-1 по новому расписанию. Это связано со строительством станции Петровско-Разумовская.

На Савеловском направлении интервалы движения увеличены до 20 минут, а после 23:00 – до 1 часа 20 минут. На Белорусском направлении интервалы выросли до получаса. Часть составов едет без отдельных остановок, некоторые проезжают мимо Беговой и Тестовской.

Новое расписание движения поездов на МЦД-1 будет действовать до 30 декабря