Задержка поездов произошла на МЦД-3 в сторону Ипподрома

Фото: телеграм-канал "Типичные Химки"

Поезда МЦД-3 в сторону Ипподрома следуют с задержкой. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЖД.

"Сегодня в 18:50 на перегоне Москва-Казанская – Перово Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд № 7454", – говорится в публикации.

В пресс-службе МЖД извинились за временные неудобства и пообещали как можно скорее устранить неполадки.

Ранее стало известно об изменении графика движения поездов на первом, втором, третьем и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4). Так, на МЦД-1 продлили маршруты шести пригородных проездов, добавили два поезда на участках Лобня – Можайск и Дмитров – Савеловский вокзал.

Больше поездов стало также на МЦД-2. Там продлили до дальних зон девять поездов и добавили три поезда по маршрутам Серпухов – Царицыно и Серпухов – Волоколамск.



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