Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 09:15

Транспорт

Новое расписание движения поездов на МЦД-1 будет действовать до 30 декабря

Новое расписание движения поездов на МЦД-1 будет действовать до 30 декабря

"Актуальный репортаж": более 150 тыс пассажиров используют биометрию при оплате проезда

Комплекс вентиляционных шахт обновили в столичном метрополитене

Трафик 7–8 баллов ожидается в Москве вечером 13 декабря

Московские дорожники выполнили план по строительству магистралей в 2023 году досрочно

Новости часа: мэр Москвы утвердил проект комплексного развития территории в Зеленограде

"Мой район. Навигатор": новый тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Собянин: утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево

Новости часа: на ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса

С 13 по 30 декабря поезда будут ходить на МЦД-1 по новому расписанию. Это связано со строительством станции "Петровско-Разумовская".

На Савеловском направлении интервалы движения увеличены до 20 минут, а после 23:00 – до 1 часа 20 минут. На Белорусском направлении интервалы выросли до получаса. Часть составов едет без отдельных остановок, некоторые проезжают мимо "Беговой" и "Тестовской".

Кроме того, меняется расписание аэроэкспрессов, следующих в Шереметьево ранним утром и поздним вечером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика