Новое расписание движения поездов на МЦД-1 будет действовать до 30 декабря

С 13 по 30 декабря поезда будут ходить на МЦД-1 по новому расписанию. Это связано со строительством станции "Петровско-Разумовская".

На Савеловском направлении интервалы движения увеличены до 20 минут, а после 23:00 – до 1 часа 20 минут. На Белорусском направлении интервалы выросли до получаса. Часть составов едет без отдельных остановок, некоторые проезжают мимо "Беговой" и "Тестовской".

Кроме того, меняется расписание аэроэкспрессов, следующих в Шереметьево ранним утром и поздним вечером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.