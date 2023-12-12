Собянин сообщил, что москвичам упростили доступ к электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичам с полисом ОМС и полной учетной записью на mos.ru открыли автоматический доступ к электронной медкарте. Раньше для этого нужно было подавать упрощенную заявку. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что теперь медкарту можно посмотреть в любое время в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" и на mos.ru. По его информации, с начала года горожане воспользовались сервисом более 270 миллионов раз, он является одним из самых популярных.

Отмечается, что в карте доступны протоколы врачебных осмотров, результаты исследований, иные медицинские данные. Документы можно самостоятельно добавлять и скачивать, вносить в ЭМК информацию о личном и семейном анамнезе и другое.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что переход на электронные медицинские карты в России с 2024 года станет обязательным. По его словам, отказ от бумаги – это финансовый, интеллектуальный инструмент, преемственность, в том числе между уровнями оказания медицинской помощи, и сопровождение пациента.

До этого Собянин рассказал, что столичная медицинская система готова к 2025 году полностью перейти на электронный цифровой документооборот. Он уточнил, что в 2023 году Москва приступила к следующему этапу внутреннего документооборота в поликлиниках и больницах.

Собянин рассказал о развитии единой цифровой платформы здравоохранения Москвы