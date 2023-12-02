С 2024 года переход на электронные медкарты в РФ станет обязательным – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Переход на электронные медицинские карты в России со следующего года станет обязательным, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, отказ от бумаги – это финансовый, интеллектуальный инструмент, преемственность, в том числе между уровнями оказания медицинской помощи, и сопровождение пациента.

Министр пояснил, что речь идет о переходе в электронную медкарту с формированием требований к региональным медицинским информационным системам.

"В целом будущее первичной медико-санитарной помощи – это, конечно же, доступность для населения и отказ от бумаги. Мы не посягаем ни на чьи полномочия, мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк, извините, пожалуйста, – он уже в анекдотах зарекомендовал себя. Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру, а сформировать именно ресурс данных, который позволяет нам трансформировать здравоохранение", – сказал он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичная медицинская система готова к 2025 году полностью перейти на электронный цифровой документооборот.

Мэр уточнил, что в 2023 году Москва приступила к следующему этапу внутреннего документооборота в поликлиниках и больницах. По сути, отмечал он, перед властями стояла задача отменить любые бумажные документы в медицинской системе.

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