Синоптик спрогнозировал рекордную высоту снега в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь с 14 на 15 декабря в столице выпадет от 10 до 14 сантиметров снега, сообщил RT начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, очередной снегопад принесет в столичный регион южный балканский циклон. Абсолютный рекорд по количеству выпавших осадков 15 декабря принадлежит 1966 году – тогда выпало 17,3 сантиметра снега.

Синоптик подчеркнул, что сейчас высота снежного покрова в Москве – рекордная. Она составляет больше 31 сантиметра, поэтому любое количество выпавшего снега принесет новый рекорд по высоте.

Варакин также рассказал, что с 17 декабря придет Атлантический циклон, который принесет в Москву потепление. Снег в результате уплотнится, но его высота уменьшится.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня в Москве может выпасть около 70% месячной нормы осадков. Причиной снегопадов в столице 13 и 14 декабря станет действие западного циклона на фоне повышенного атмосферного давления. 15 декабря в город придет южный циклон, который станет причиной неблагоприятных погодных условий, в том числе сильных осадков и метели.

Утром 16 декабря высота снежного покрова в Москве может достигнуть 50 сантиметров, что станет рекордом для столичного декабря. При этом 14 и 15 декабря станут в городе самыми теплыми днями. Температура воздуха в эти дни ночью составит от -6 до -8 градусов, а днем не опустится ниже -5 градусов. Однако 15 декабря в столице ожидается сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

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