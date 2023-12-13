Около 70% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за три дня

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В ближайшие три дня в Москве может выпасть около 70% месячной нормы осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, причиной снегопадов в столице 13 и 14 декабря станет действие западного циклона на фоне повышенного атмосферного давления. 15 декабря в город придет южный циклон, который станет причиной неблагоприятных погодных условий, в том числе сильных осадков и метели.

"Не исключено, что 15 декабря суточная сумма осадков приблизится к рекордным значениям. А это 17,3 миллиметра, что выпали в Москве в 1976 году. За период с 13 по 15 декабря сумма осадков в виде снега достигнет 60–70% от месячной нормы (для ВДНХ это 52 миллиметра)", – уточнила Позднякова.

Утром 16 декабря высота снежного покрова в Москве может достигнуть 50 сантиметров, что станет рекордом для столичного декабря.

При этом, по словам синоптика, 14 и 15 декабря станут в городе самыми теплыми днями, сообщает "Вечерняя Москва". Температура воздуха в эти дни ночью составит от -6 до -8 градусов, а днем не опустится ниже -5 градусов. Однако 15 декабря в столице ожидается сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

"Только днем в субботу, 16 декабря, интенсивность снегопада уменьшится. Снова подморозит", – сообщила Позднякова.

Однако уже в воскресенье, 17 декабря, в городе ожидается резкое потепление, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова. Температура воздуха в городе поднимется до плюсовых значений и начнется оттепель.

Высота сугробов в Москве 15 декабря, по словам синоптика, вырастет до 10–15 сантиметров. Значительная часть осадков выпадет в Туле, Рязани, Липецке, Воронеже, Владимире, Иванове и Ярославле.

О плюсовых значениях в столице 17 декабря сообщал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с большой вероятностью оттепель продолжится и в понедельник, 18 декабря, однако рекордные сугробы не растают и останутся до Нового года.

Как сообщалось ранее, сильные снегопады в Москве обусловлены обрушившимся на город циклоном "Ваня". По информации синоптиков, он несет в себе большие запасы влаги, в связи с чем в конце рабочей недели в столице ожидается облачная, ветреная и снежная погода.



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