Синоптики рассказали, когда "Ваня" обрушится на Москву

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Циклон "Ваня" придет в столицу к концу текущей рабочей недели, сообщили РБК синоптики.

Как рассказала главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова, циклон движется с Балкан, его центр сформируется над территорией Молдавии, затем двинется на север.

По ее словам, непогоду следует ожидать в Москве в пятницу, 15 декабря. В этот день в городе может выпасть от 60 до 70% месячной нормы осадков. При этом высота сугробов в столице станет рекордом этих чисел декабря, добавила синоптик.

"Снег будет сильный на все сутки, поднимается метель, потому что порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду", – отметила метеоролог.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил, что "Ваня" несет в себе большие запасы влаги, в связи с чем в конце рабочей недели в Москве ожидается облачная, ветреная и снежная погода. Кроме того, возможна сильная метель.

Синоптик добавил, что 15 декабря в столице может выпасть треть от месячной нормы осадков. Так, высота снежного покрова может вырасти с нынешних 30–35 до 40–45 сантиметров, а местами и до 50 сантиметров.

Температура воздуха в пятницу будет от -4 до -6 градусов, ветер ожидается сильный и порывистый, отметил Леус.

Погода в столице в ближайшие дни будет облачной, в городе ожидаются снегопады. В среду, 13 декабря, столбики термометров опустятся до 9 градусов мороза. Уже в четверг, 14 декабря, в Москве потеплеет до 7 градусов ниже нуля.

Снегопад усилится в Москве 15 декабря. В этот день может выпасть около 40% месячной нормы осадков. Из-за затяжных снегопадов высота сугробов в столице к концу недели вырастет примерно на 7–10 сантиметров. В некоторых местах снежный покров увеличится до 50 сантиметров.

Циклон "Ваня" принесет в Москву полуметровые сугробы