Больше трети месячной нормы осадков выпало в Москве за первую декаду декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 37% от месячной нормы осадков выпало в Москве за первую декаду декабря, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, за это время на метеостанции ВДНХ зафиксировали 19,2 миллиметра осадков.



"Высота снежного покрова менялась в течение декады от 18 сантиметров 1 декабря до 29 сантиметров в конце декады", – рассказала Позднякова.

Также она сообщила, что за это время среднесуточная температура воздуха на ВДНХ составляла минус 9 градусов, что ниже нормы. Это второй по холоду результат в 21-м веке. В 2001 году средняя температура оказалась в районе минус 10,6 градуса, сказала Позднякова.

Ранее синоптик рассказывала, что в тот год высота сугробов перед Новым годом достигала 40 сантиметров. В целом такое начало зимы для столицы – редкое явление, которое бывает раз в 15 лет. Последний раз это было в 2001 году.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на неделе с 11 по 17 декабря в Москве может выпасть почти месячная норма осадков – от 50 до 55 миллиметров. Он напомнил, что месячная норма составляет 56 миллиметров.

В пятницу, 15 декабря, за сутки в столице может выпасть от 19 до 24 миллиметров осадков. Такого снежного 15 декабря не было с 1966 года, сказал он. В тот день зафиксировали 17,3 миллиметра.

В итоге высота снежного покрова может достигнуть 50 сантиметров, уверен руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, снегопады будут идти каждый день, но особо сильно – со вторника на среду, с 12-го по 13-е число, а также в пятницу, 15 декабря.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы напомнили, что коммунальные службы столицы продолжают вывозить снег. Специалисты непрерывно мониторят состояние улиц и дорог, а также проводят работы в соответствии с погодой.

Синоптики предупредили о снегопадах в столице в течение недели