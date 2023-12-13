Москвичам пообещали плюсовую температуру 17 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в столице в воскресенье, 17 декабря, поднимется выше ноля градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье прогнозируется повышение температуры до оттепели. Ночью еще будет минус 8–10 градусов, а днем уже оттепельная погода и с большой степенью вероятности в понедельник тоже", – приводит его слова РИА Новости.

Вильфанд добавил, что период потепления продлится как минимум до середины следующей недели. При этом, с потеплением в Москву придут мокрый снег и гололедица, однако рекордные сугробы не растают и останутся до Нового года.

При этом к концу текущей рабочей недели в столицу придет циклон "Ваня". Непогоду следует ожидать в Москве в пятницу, 15 декабря, в этот день в городе может выпасть от 60 до 70% месячной нормы осадков. Высота сугробов в столице станет рекордом для этих чисел декабря.

В ближайшие дни в столице погода будет облачной, в городе ожидаются снегопады. В среду, 13 декабря, столбики термометров опустятся до 9 градусов мороза. Уже в четверг, 14 декабря, в Москве потеплеет до 7 градусов ниже нуля.

Циклон "Ваня" принесет в Москву полуметровые сугробы