Синоптик рассказал об ожидаемом морозе до минус 50 градусов в некоторых районах Сибири

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Аномальные "суперсибирские морозы" прогнозируются на территории некоторых регионов Сибири, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

Он уточнил, что на территории Западной Сибири, Урала, а также Заволжья температура будет на 10–20 градусов ниже нормы. В частности, температура в Челябинской, Курганской и Свердловской областях может упасть до 42 градусов мороза.

"В самых густонаселенных районах Западной Сибири – Омская, Томская, Новосибирская – до минус 45 градусов. <...> В Красноярском крае – даже до минус 50 градусов, на западной территории Якутии – до минус 45 градусов", – подчеркнул Вильфанд.

По его информации, это явление можно назвать "суперсибирскими морозами", так как это даже превосходит понятие сибирских морозов. Кроме того, на территории европейской части России и в Северо-Западном федеральном округе прогнозируются снегопады.

"Ленинградская область, Псковская, Новгородская – сильный снег. В Поволжской, Рязанской и Московской областях – также снег, местами сильный, усиление ветра к вечеру и метель", – сказал он.

Также метели с мокрым снегом ожидаются в Центральном Черноземье и Ростовской области на юге России, заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в пятницу, 15 декабря, в Москве может выпасть около 40% месячной нормы осадков.

В итоге к концу недели высота снежного покрова в Москве достигнет 50 сантиметров, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

При этом коммунальные службы столицы продолжают вывозить снег. Специалисты непрерывно мониторят состояние улиц и дорог, а также проводят работы в соответствии с погодой.

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