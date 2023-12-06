Синоптик заявила, что первая декада декабря в Москве будет холодной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первая декада декабря в столице будет холодной, средняя температура в этот период будет ниже -10 градусов. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Она сказала, что такое начало календарной зимы для Москвы – редкое явление, которое в среднем бывает раз в 15 лет. Последний раз такая погода наблюдалась в 2001 и 2002 годах, тогда перед Новым годом в Москве были морозы и снег. Синоптик отметила, что в 2001-м перед праздником высота сугробов достигала 40 сантиметров.

Позднякова добавила, что до конца декабря в этом году снежный покров может увеличиться в Москве и Подмосковье еще на 15 сантиметров.

"Снега на Новый год будет много", – заключила она.

По сообщению Гидрометцентра РФ, 6 декабря в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег и изморозь, на дорогах может образоваться гололедица.

Там указали, что температура воздуха днем в Москве будет колебаться от -10 до -12 градусов, по области – от -8 до -13 градусов. Ночью температура в городе может опуститься до -18 градусов, а в Подмосковье – до -21 градуса.

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