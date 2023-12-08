Движение трамваев восстановили на Главной аллее в Москве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Движение трамваев восстановили на Главной аллее в столице. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

"Восстановлено движение трамваев на Главной аллее", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что трамваи № 11 и 12 временно задерживаются на Главной аллее, в районе остановки "Главная аллея".

До этого стало известно, что электробусы начали работу на маршруте м2 в столице. Теперь до точки назначения пассажиров будет доставлять экологичный транспорт.

Движение по Нижней Масловке в Москве ограничили до марта 2024 года