08 декабря, 07:02Транспорт
Движение трамваев восстановили на Главной аллее в Москве
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Движение трамваев восстановили на Главной аллее в столице. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.
"Восстановлено движение трамваев на Главной аллее", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что трамваи № 11 и 12 временно задерживаются на Главной аллее, в районе остановки "Главная аллея".
До этого стало известно, что электробусы начали работу на маршруте м2 в столице. Теперь до точки назначения пассажиров будет доставлять экологичный транспорт.
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