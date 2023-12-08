Трамваи № 11 и 12 задерживаются на Главной аллее в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Трамваи № 11 и 12 временно задерживаются на Главной аллее, в районе остановки "Главная аллея". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что маршруты были временно изменены. Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями водителей.

В Дептрансе добавили, что вместо трамваев на данном участке работают автобусы – от остановки "16-я Парковая улица" до метро "Семеновская".

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 10 декабря, по Бауманской улице в Москве не будут ходить трамваи. В этот день трамваи № 4 и 50 объединят в маршрут 4+50. Они будут отправляться от станций метро "Бульвар Рокоссовского", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская" до "Новослободской".

До этого стало известно, что на востоке столицы заработали еще два маршрута электробусов. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, электробусы заработали на маршрутах 14 и с613. В будние дни на них совершают около пяти тысяч поездок.

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