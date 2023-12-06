Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 13 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 13 декабря поезда Савеловского и Белорусского направлений, а также первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и "Аэроэкспресса" проследуют по измененному расписанию. Об этом сообщается на сайте РЖД.

"Технологические окна назначены с 13 по 30 декабря, за исключением выходных дней, преимущественно в ночные часы – с 22:30 до 04:30, когда пассажиропоток минимален. В этот период будет производиться монтаж металлоконструкций перехода, а также сооружение надземных частей выходов на платформу и на городскую территорию", – говорится в сообщении.

В период проведения работ будет поочередно приостанавливаться движение поездов по первому и второму главным путям на участке Москва – Бескудниково. Составы проследуют по оставшемуся пути в обе стороны.

В связи с проведением работ у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, часть составов проследуют с измененными остановками. Некоторые электрички будут ходить по сокращенным маршрутам, а другие выведут из расписания.

Изменения связаны со строительством надземного пешеходного перехода на строящейся станции Петровско-Разумовская.

С начала 2023 года на МЖД отремонтировали более 300 километров путей. Значительную часть новой инфраструктуры создали для запуска двух новых диаметров: Апрелевка – Железнодорожная и Крюково – Раменское. Более половины всех ремонтно-путевых работ провели по технологии "закрытого перегона", которая позволяет достичь высокой производительности.



Электрички ЦППК начнут ходить по новому расписанию с 10 декабря