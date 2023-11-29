Расписание поездов изменится на МЦД-1 с 30 ноября

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С 19:00 30 ноября до 06:00 8 декабря на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На Савеловском направлении интервалы движения поездов с 19:00 до 22:00 увеличат до 20 минут, после 22:00 – до полутора часов. После 22:00 часть поездов выведут из расписания, а у некоторых составов изменится набор остановок.

Поезда Белорусского направления будут ходить с интервалами в 20 минут. Некоторые составы проследуют с измененными остановками.

Вместе с этим некоторые поезда "Аэроэкспресса" в Шереметьево ранним утром и поздним вечером будут перевозить пассажиров по измененному расписанию.

"По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Бескудникова до Лобни: с 30 ноября по 2 декабря будет закрыт путь в Москву, 4–8 декабря – путь из Москвы", – говорится в сообщении.

В указанный период поезда будут следовать по очереди по одному пути. В это время на участке между Бескудниково и Лобней проведут работы по обновлению инфраструктуры.

Ознакомиться с расписанием поездов "Аэроэкспресса" можно на сайте компании, с расписанием пригородных и городских поездов – в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайте ЦППК.

С 1 декабря изменятся некоторые тарифы на проезд в поездах и автобусах компании "Аэроэкспресс". Корректировку тарифов в компании объяснили ежегодной инфляцией, ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава.

