Расписание поездов на МЦД-4 временно изменится 25 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения поездов на Нижегородском и Калужском направлениях четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) изменится 25 ноября. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

С 03:00 до 10:00 и с 16:40 до 22:30 на участке от станции Железнодорожная до Курской не будут ходить некоторые поезда, а остальные проедут только от и до станций Реутово и Кусково, а также с без остановок на станциях Чухлинка, Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино.

Также с 10:00 до 16:40 и после 22:30 на всем маршруте МЦД-4 поезда проследуют с увеличенными до 20 минут интервалами.

Жителям столицы объяснили, что такие изменения в расписании МЦД-4 связаны с обновлением инфраструктуры. Уточняется, что специалисты будут производить работы в выходные дни, когда поток людей на станциях не такой большой. Для пассажиров пустят также компенсационные автобусы.

"Расписание пригородных поездов доступно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика", – заключили на сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) и первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится в будние дни с 31 октября по 30 ноября 2023 года с 22:30 до 06:00. В пресс-службе МЖД уточнили, что изменения связаны с проведением работ по развитию инфраструктуры на станции Лианозово.



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