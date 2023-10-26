Движение поездов Савеловского направления МЖД и МЦД-1 изменится в будни с 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) и первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится в будние дни с 31 октября по 30 ноября 2023 года с 22:30 до 06:00. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Там уточнили, что изменения связаны с проведением работ по развитию инфраструктуры на станции Лианозово. Там строится второй подземный распределительный вестибюль с тоннелем. Для строительных работ будут по очереди закрывать первый и второй главные пути на перегоне Бескудниково – Марк.

Отмечается, что из-за этого несколько электричек выведут из графика, другие будут курсировать по укороченному маршруту. Также у некоторых поездов изменится время прибытия, отправления и количество остановок на направлении.

Посмотреть график движения электричек можно на вокзалах и станциях, официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что расписание поездов на Калужском и Нижегородском направлениях МЦД-4 изменится с 27 по 29 октября с 20:00 до 10:00. Это связано с обновлением инфраструктуры на станциях Беговая и Рижская.

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