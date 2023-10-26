Расписание поездов на МЦД-4 изменится с 27 по 29 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание поездов на Калужском и Нижегородском направлениях четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) изменится с 27 по 29 октября с 20:00 до 10:00. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, с 20:00 до 10:00 интервалы движения по всему маршруту МЦД-4 будут увеличены до получаса.

С 23:00 до 06:00:

не будет движения поездов между Поклонной и Площадью трех вокзалов;

на Нижегородском направлении поезда МЦД-4 и пригородные поезда будут следовать от/до Площади трех вокзалов и Нижегородской;

на Калужском направлении отменят поезда МЦД-4 по 1-му, 2-му пути, по 3-му, 4-му путям поезда дальнего пригорода следуют от/до Киевского вокзала в привычном режиме;

время отправления первых и последних поездов было скорректировано.

Помимо этого, с 06:00 до 08:00 поезда по маршруту МЦД-4 начнут ехать только по направлению от Железнодорожной до Апрелевки. В этот же период на Калужском направлении будут отменены поезда МЦД-4 в сторону Железнодорожной, по 3, 4 путям поезда дальнего пригорода начнут следовать от/до Киевского вокзала в привычном режиме.

Вместе с этим на Нижегородском направлении маршрут в сторону Железнодорожной будет осуществляться только от станций Площадь трех вокзалов и Нижегородская.

"В период окон коллеги из РЖД будут обновлять инфраструктуру – на станции Беговая и на станции Рижская. Работы будут проводить в вечерние и ночные часы, когда пассажиропоток наименьший", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 27 по 30 октября на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) расписание поездов будет изменено. Во время окон специалисты также будут ремонтировать инфраструктуру.

Более 100 вариантов пересадок доступно пассажирам четырех МЦД